Названы самые опасные нарушения на дорогах

Самым опасным нарушением на дорогах Москвы оказалось несоблюдение дистанции – оно стало причиной 23% аварий. Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции.

На втором месте расположилось нарушение правил проезда пешеходных переходов, которое привело к 14% ДТП. Около 13% аварий с пострадавшими произошло из-за несоответствия скорости автомобиля с конкретными условиями.

По данным ГИБДД, к самым распространенным и опасным нарушениям у пешеходов относятся пересечение дороги в неположенном месте, выход на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и неожиданный выход из-за автомобилей и сооружений, сообщает Autonews.

Всего, рассказали в автоинспекции, за год в Москве произошло более 7,9 тысячи ДТП с погибшими и пострадавшими. Основные показатели аварийности снизились примерно на 15%.