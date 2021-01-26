Тарифный Майдан: как украинцы отреагировали на троекратное повышение цен на газ

На Украине разгорается новый Майдан. Уже несколько недель то в одном, то в другом городе жители выходят на митинги, осаждают здания городских администраций. Причина проста – тарифы на газ взлетели в три раза. Власти Украины отказываются напрямую с огромной скидкой покупать российское голубое топливо и придумывают всевозможные схемы поставок, которые в конечном итоге бьют по карманам рядовых украинцев.

«Я честно скажу, если б мне дали бомбу, пошла бы на горгаз. Несмотря на то, что у меня пятеро детей. Потому что это немыслимо, они просто издеваются над людьми. Вы поймите, это крик души не только мой, а всех этих пенсионеров», – рассказывает со слезами на глазах одна из жительниц.

Толпа перекрывает федеральную трассу Киев-Харьков. Нарушено движение общественного транспорта в крупных городах. Люди берут штурмом здания администраций, чтобы узнать ответ на задачу с невыполнимым условием – как оплачивать коммуналку, если пенсия заметно меньше тех сумм, что пришли в новых квитанциях.

«Все вы знаете: 1769, две тысячи с чем-то. Как заплатить, люди добрые? Сколько вы можете издеваться над пенсионерами? Сколько?!», – сетует в адрес властей пожилая женщина.

Население уже задолжало за коммунальные услуги больше 50 миллиардов гривен – 130 миллиардов в переводе на рубли.

«Сегодня по радио передавали. Вносится предложение конфисковать жилье у тех, кто не оплачивает коммунальные услуги», – возмущается пожилой мужчина.

Тарифный Майдан обещает стать бессрочным. Киев повышает тарифы в угоду Международному валютному фонду, чтобы давал новые кредиты, хотя рыночных причин для повышения цен на газ нет. Более того, он может стоить в разы дешевле.

«Сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ. Отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – говорит руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы – За жизнь!» Артем Марчевский.

Виртуальный реверс – так схема называется. Формально Украина покупает газ у европейских компаний. Но по факту это все тот же российский газ, который следует в Европу через Украину. И, естественно, никуда не возвращается.

«Украина покупает российский газ, но утверждает, что покупает европейский. Это нужно для пропаганды. Главная цель оккупационного режима Украины заключается в том, чтобы сделать из украинцев антирусских», – поясняет политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков.

Один кубометр газа сейчас обходится украинским потребителям в 26 рублей, хотя в случае прямых поставок из России было бы чуть больше десяти рублей. Но приходится оплачивать надбавки – такие же виртуальные, как и схема поставок.

«Прямые закупки у России были бы дешевле, потому что когда Украина покупала газ как будто у западных компаний, она покупала его как будто на бирже. Надо платить за доставку. С биржи на Украину. Поэтому газ становился более дорогим», – отмечает ведущий эксперт фонда стратегической Энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Правительство обещает не повышать тарифы дальше, что в сложившейся ситуации звучит абсурдно.

«Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка», – заявляет председатель правительства Украины Денис Шмыгаль.

Узаконенные коррупционные схемы на Украине действуют официально. И по подсчетам экс премьер-министра Украины, за последние годы экономика страны потеряла на этом суммы, сопоставимые с траншами из МВФ.

«Страна абсурда. Страна, управляемая внешними силами. То есть американцами, если говорить откровенно. Решения самостоятельные так называемое руководство не принимает. Запретили принимать российскую вакцину Спутник: тут же заявили, что мы отказываемся, какой бы она хорошей ни была… Где будем покупать, до сих пор не известно. То же самое по газу», – говорит премьер-министр Украины с 2010 по 2014 годы Николай Азаров.

Полтава, Чернигов, Житомир, Харьков, Киев – майданное настроение охватило всю страну. Вода, отопление, электричество. На Украине с 1 января подорожал не только газ.