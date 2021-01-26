В стране и мире Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США Анна Касаткина Российский лидер отметил, что нормализация отношений двух государств отвечала бы интересам стран и всего международного сообщества. © Фото: joebiden, Facebook, Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Джозефа Байдена с началом работы на посту президента. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Между лидерами двух государств состоялся первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность 20 января. «Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Президенты также обсудили различные вопросы международной и двусторонней повестки и выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика