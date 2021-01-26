Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США
Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Джозефа Байдена с началом работы на посту президента. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Между лидерами двух государств состоялся первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность 20 января.
«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президенты также обсудили различные вопросы международной и двусторонней повестки и выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.