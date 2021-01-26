Джанет Йеллен утвердили на пост главы Минфина США

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на должность руководителя министерства финансов страны. Ранее на данный пост ее выдвинул президент Джо Байден.

Процедуру голосования по кандидатуре Йеллен транслировали в прямом эфире на официальном сайте сената. Она набрала необходимые для своего утверждения половину плюс один голос сенаторов.

Джанет Йеллен является одним из самых опытных экономистов за океаном. В прошлом она возглавляла Федеральную резервную службу США.