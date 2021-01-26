Джанет Йеллен утвердили на пост главы Минфина США
На пост главы американского Минфина Йеллен выдвинул глава Белого дома Джо Байден.
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Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на должность руководителя министерства финансов страны. Ранее на данный пост ее выдвинул президент Джо Байден.
Процедуру голосования по кандидатуре Йеллен транслировали в прямом эфире на официальном сайте сената. Она набрала необходимые для своего утверждения половину плюс один голос сенаторов.
Джанет Йеллен является одним из самых опытных экономистов за океаном. В прошлом она возглавляла Федеральную резервную службу США.