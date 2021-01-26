В Кремле назвали темы первых переговоров Путина и Байдена

В Кремле назвали темы телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Так, политики обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Также Путин и Байден рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Как проинформировали в Кремле, политики также обсудили внутриукраинское урегулирование, российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Джозефа Байдена с началом работы на посту президента. Между лидерами государств состоялся первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность 20 января.