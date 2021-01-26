В Кремле назвали темы первых переговоров Путина и Байдена
В частности, главы государств обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.
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В Кремле назвали темы телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Так, политики обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Также Путин и Байден рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.
Как проинформировали в Кремле, политики также обсудили внутриукраинское урегулирование, российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Джозефа Байдена с началом работы на посту президента. Между лидерами государств состоялся первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность 20 января.