РФ и США обменялись нотами о продлении ДСНВ

Во вторник, 26 января, Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщили в Кремле.

Уточняется, что по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, было выражено удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

В ближайшее время стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование ДСНВ. Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Джозефа Байдена с началом работы на посту президента. Между лидерами двух государств состоялся первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность 20 января.