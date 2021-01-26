Путин переговорил по телефону с Байденом

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом. Главы государств выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях

«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также поздравил Байдена с началом работы на посту президента Соединенных Штатов и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества.

Национальные лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах.

В Кремле добавили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Президенты условились о поддержании контактов.