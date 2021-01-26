Замминистра обороны Фомин и представитель МИД Кипра обсудили проблемы региональной безопасности

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с постоянным секретарем министерства иностранных дел Кипра Корнелиосом Корнелиу. В ходе переговоров они обсудили проблемы региональной безопасности и другие вопросы.

«Стороны обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также взаимодействие при проведении гуманитарных операций. Состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-кипрского сотрудничества.