Энтони Блинкена утвердили на пост руководителя Госдепа

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента.

Уточняется, что кандидатуру поддержали 78 сенаторов, против выступили 22 законодателя. В ближайшее время 58-летний Энтони Блинкен будет приведен к присяге.

В 2002-2008 годах будущий госсекретарь руководил аппаратом демократической фракции комитета по иностранным делам Сената. К слову, в этот период председателем комитета был нынешний глава государства. В него также входил и Барак Обама, ставший впоследствии 44-м президентом США, передает ТАСС.

В ходе президентской кампании 2020 года Энтони Блинкен входил в избирательный штаб Байдена, был его советником по международным вопросам.



