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Энтони Блинкена утвердили на пост руководителя Госдепа

Виктория Ивашечкина
21:28 26.01.2021
В ближайшее время 58-летний политик будет приведен к присяге.
Энтони Блинкена утвердили на пост руководителя Госдепа
© Фото: pixabay
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Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом страны Джо Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента.

Уточняется, что кандидатуру поддержали 78 сенаторов, против выступили 22 законодателя. В ближайшее время 58-летний Энтони Блинкен будет приведен к присяге.

В 2002-2008 годах будущий госсекретарь руководил аппаратом демократической фракции комитета по иностранным делам Сената. К слову, в этот период председателем комитета был нынешний глава государства. В него также входил и Барак Обама, ставший впоследствии 44-м президентом США, передает ТАСС.

В ходе президентской кампании 2020 года Энтони Блинкен входил в избирательный штаб Байдена, был его советником по международным вопросам.

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