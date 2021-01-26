В ВОЗ спрогнозировали будущее COVID-19

Коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности. Такое мнение высказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По словам ученного, сейчас человечеству удалось полностью победить только одну болезнь - оспу, в то время как, например, полиомиелит и корь до конца не уничтожены.

«Всегда существует риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы видели такие примеры», - объяснил он во время выступления, трансляция которого велась в Twitter ВОЗ.

Райан добавил, что у COVID-19 есть ряд характеристик, свидетельствующих о том, что полностью избавиться от него будет непросто. В частности, он отметил, что инфекция присутствует во всех странах мира, при этом доступ к вакцине от заболевания пока неоптимален. Эксперт убежден, что похожая ситуация сохранится и в ближайшем будущем, из-за чего передача возбудителя будет продолжаться.

«В текущем году у нас есть возможность существенно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Но вирус продолжит передаваться довольно долго, если мы не обеспечим повсеместный охват (вакцинацией - прим. ред.)», - подытожил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии COVID-19 в России. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране может сильно измениться уже к началу весны. При этом Попова подчеркнула, что успех борьбы с эпидемией будет зависеть от каждого россиянина.