Протесты и вакцинный туризм: что происходит в Европе на фоне угрозы срыва прививочной кампании от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Европе оказалась под угрозой срыва. В Италии почти полностью остановили прививочную кампанию, в шаге от такой меры и Германия – там не записаться на инъекцию даже тем, кто в группе риска. Препарата не хватает и в других странах – появился даже так называемый вакцинный туризм.

Горящие автомобили, мародеры в разгромленных магазинах и взрывы пиротехники. За тем, как Нидерланды окунулись в хаос, наблюдают с балконов добропорядочные граждане. Полиция применяет дубинки и водометы. Несмотря на то, что на улице около ноля, ледяной душ только подогревает пыл протестующих.

Люди вышли на улицы из-за очередных ограничений, которое ввело правительство страны – теперь к закрытым кафе, барам, музеям и фитнес-центрам прибавился комендантский час ночью. Люди теряют работу – в ООН подсчитали, что ущерб от коронавируса в четыре раза больше, чем от экономического кризиса 2009 года.

Спасти европейскую экономику могла бы вакцина, но ее поставки в Старый Свет задерживаются все сильнее. Препарата не хватает даже врачам. Во Франции закрыт крупнейший прививочный центр, всем кто был записан на сегодня – отказали.

«Мы хотим помочь, очень хотим. Но мы не знаем, где вакцина! Ее нет!», – восклицает мэр города Мо Жан-Франсуа Копе.

Все дело в производителях – компания AstraZeneca, которая должна поставлять вакцину, объявила о производственном сбое и сократила выпуск препарата на 60%. В Евросоюзе, который уже оплатил 400 миллионов доз, возмущены и требуют запретить вывоз вакцины за границу.

«Европейский союз желает, чтобы заказанные и заранее оплаченные дозы были доставлены как можно скорее. Мы хотим, чтобы условия контракта были полностью выполнены», – поясняет комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Задерживаются и поставки американской вакцины Pfizer, на которую тоже надеялись в Евросоюзе. Официально – потому что нужно переоборудовать завод в Бельгии. А еще в руководстве компании посчитали, что из одного флакона можно получить не пять, а шесть инъекций – главное, набирать экономнее. Но возможно ли это? Российские врачи считают, что нет, так как один миллилитр – это расходник. Доза вакцины составляет 0,5 мл, но при этом в шприц набирается 0,6 мл – 0,1 мл спускают в колпачок.

Но Pfizer уже не переубедить. И так как контракт с Европой оговаривает поставку не флаконов, а 600 миллионов доз, – это дало компании юридическое основание на 15% сэкономить число упаковок препарата. Но даже сэкономленные дозы еще надо сохранить. Вакцина от Pfizer хранится при температуре -70 градусов и очень легко теряет свои полезные свойства. Значительная часть вакцины попадает в мусор из-за нарушенных условий хранения, выяснили журналисты.

В мире развивается новое направление туризма – вакцинный. Иммунитет от коронавируса стал одним из самых дефицитных товаров в мире. Почему так произошло, рассказывают в центре Гамалеи, где при поддержке российского Минобороны разработали первую в мире вакцину от коронавируса.

«Национальные бюро здравоохранения развитых стран закупают эти вакцины с огромным запасом. Канада, например, официально объявила, что на каждого канадца потенциально будет куплено четыре комплекта. То есть на случай проблем при перевозке они сделали огромный запас, а также проблем при ее введении. В результате даже такое мощное производство как Pfizer не может насытить рынок, не может выполнить все заказы сразу», – говорит сотрудник центра, кандидат биологических наук Федор Лисицын.

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций презентовал российскую вакцину на международном форуме в Давосе. Пока Европа ссорится из-за количества доз, в России прививочная кампания в самом разгаре. «Спутник V» достанется только российским гражданам, чтобы не создавать искусственный дефицит. Но страна готова поделиться технологией производства вакцины.

«Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах. Мы работаем с каждой страной индивидуально. Сотрудничаем со странами и компаниями, производящими вакцины. И это очень полезно – у нас получилось создать целую сеть иностранных фондов в 20 странах, которые понимают наши мотивы и понимают, что у нас нет политических предубеждений и мы надежные партнеры», – отмечает генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

В течение нескольких недель производство «Спутника V» начнется в Индии. Посол Венкатеш Варма уже привился и убедился сам – никаких побочных эффектов.

«Пострегистрационные испытания "Спутника V" закончились в Индии и мы ожидаем того, что в самые ближайшие недели, когда "Спутник V" будет одобрен, вакцина получит разрешение не только для использования в Индии, но и для экспорта в другие страны. Это будет очень большой вклад России и Индии в разработку и использование вакцин в мире, тем самым способствуя глобальной безопасности в сфере здравоохранения», – говорит Варма.

Вакцины от коронавируса разрабатывались по ускоренной схеме. Настоящая гонка вооружений – человек против эпидемии, одной из самых страшных биологических угроз. Время экономили. Именно поэтому так быстро придумали препарат, – третья фаза, пострегистрационные испытания продолжаются и сейчас. Впрочем, на безопасность «Спутника V» это не повлияло, – все необходимые клинические испытания она прошла, говорит научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук, кандидат биологических наук Алексей Дейкин.

«Эффективность показывается в пострегистрационных продолжительных исследованиях. И эффективность препарата должна исследоваться в течение двух-трех лет, когда мы сможем сказать, насколько вакцинированная группа защищена и насколько эта защита продолжается. Пока, к сожалению, опять же по данным полученных от переболевших людей, иммунный ответ, защитная реакция организма продолжается в течение четырех-пяти месяцев. Мы пока еще только надеемся, что наши вакцины будут защищать дольше. Но объективных данных, к сожалению, пока нет», – объясняет он.

Как утверждает биолог, прививка гарантирует пока только то, что у вас не будет тяжелой формы коронавируса: обойдется без тяжелой вирусной пневмонии и серьезной угрозы здоровью. Даже после вакцинации будет необходимо носить маску и с особым вниманием относиться к своему здоровью.