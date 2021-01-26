«Площадка для равноправного диалога»: Толстой рассказал о сохранении полномочий российской делегации в ПАСЕ

Вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой рассказал «Звезде» о том, что полномочия российской делегации удалось сохранить в Парламентской Ассамблее Совета Европы. При этом, по словам политика, факт оспаривания полномочий из раза в раз провоцируют украинские и прибалтийские депутаты.

«Сегодня в Страсбурге комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации. Сам факт оспаривания полномочий превратился в рутину, которая раз за разом провоцируют украинские и прибалтийские депутаты. Но мы к этому готовы», - отметил Толстой.

По его словам, Совет Европы является площадкой для равноправного диалога, а не для навязывания каких-то резолюций в адрес России.

«Страна 25 лет работает в СЕ и те резолюции, которые в наш адрес все время принимаются, они зачастую лишены смысла или нарушают нашу Конституцию. Нам удалось сплотить здравомыслящее большинство и полномочия российской делегации подтверждены еще на год в полном объеме», - подытожил Петр Толстой.

С инициативой оспаривания полномочий делегации России выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.