Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Площадка для равноправного диалога»: Толстой рассказал о сохранении полномочий российской делегации в ПАСЕ

Виктория Ивашечкина
20:48 26.01.2021
По словам политика, полномочия России каждый раз оспариваются украинскими или прибалтийскими депутатами.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: assembly.coe.int
Читайте нас на:

Вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой рассказал «Звезде» о том, что полномочия российской делегации удалось сохранить в Парламентской Ассамблее Совета Европы. При этом, по словам политика, факт оспаривания полномочий из раза в раз провоцируют украинские и прибалтийские депутаты.

«Сегодня в Страсбурге комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации. Сам факт оспаривания полномочий превратился в рутину, которая раз за разом провоцируют украинские и прибалтийские депутаты. Но мы к этому готовы», - отметил Толстой.

По его словам, Совет Европы является площадкой для равноправного диалога, а не для навязывания каких-то резолюций в адрес России.

«Страна 25 лет работает в СЕ и те резолюции, которые в наш адрес все время принимаются, они зачастую лишены смысла или нарушают нашу Конституцию. Нам удалось сплотить здравомыслящее большинство и полномочия российской делегации подтверждены еще на год в полном объеме», - подытожил Петр Толстой.

С инициативой оспаривания полномочий делегации России выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.