Постпред РФ в Вене оценил прогресс в ситуации с СНВ-3

Россия и США могут заключить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружения (ДСНВ, СНВ-3) уже в самое ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Очевидно, Россия и США добиваются заметного и быстрого прогресса по продлению ДСНВ. Есть основания ожидать, что соглашение станет реальностью очень скоро», – написал он в Twitter.

Ранее МИД России объявил о начале практической работы экспертов по продлению договора СНВ-3.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2021 года. Согласно договору, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.