Ученые выяснили, почему возрастные пациенты тяжелее переносят COVID-19

Ученые из Австралии рассказали, почему пожилые пациенты особенно восприимчивы к легочным вирусным инфекциям, в том числе к новому коронавирусу SARS-CoV-2.

Специалисты напомнили, что люди в возрасте очень восприимчивы к вирусам, а инфекции у них часто приводят к тяжелым последствиям. При этом ученые предполагали, что это связано со снижением функций иммунной системы, то есть с иммунным старением.

До сих пор было неясно, почему прежде всего падает иммунитет по отношению к легочным патогенам. Исследование ученых было опубликовано в журнале Clinical & Translational Immunology.

Специалисты, используя образцы легочной ткани доноров в возрасте от 22 до 68 лет, выяснили, как меняется иммунный клеточный ландшафт в легких человека в течение жизни. При этом ни один из доноров не болел до исследования коронавирусом.

Таким образом, результаты исследования показали, что, в то время как иммунные клетки большинства видов остаются стабильными на протяжении всей жизни, то количество CD8+ Т-клеток памяти с возрастом снижается. Особенно восприимчивыми к иммунному старению оказались клетки, которые присутствуют в тканях кожи, легких, желудочно-кишечного тракта.

Ученым удалось выяснить, что при инфицировании легочной ткани вирусом гриппа у возрастных пациентов наблюдалось ослабление противовирусного иммунного ответа.

По словам исследователей, медленный иммунный ответ на инфекцию гриппа у пожилых связан с тем, что с возрастом теряются клетки, специфичные для борьбы с вирусом гриппа. При этом клетки памяти выдают меньше сигналов от инфицированных клеток.

Что касается SARS-CoV-2, то иммунный ответ был слабым во всех образцах, независимо от возраста. По мнению авторов исследования, новый коронавирус во всех случаях неизвестен иммунной системе. Другими словами, она не сталкивалась с ним раньше, и в ней отсутствуют специфические иммунные клетки, которые могли бы с ним бороться.