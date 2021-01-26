В Госдуме поддержали новый порядок оплаты больничных

В РФ могут начать оплачивать больничные и начислять детские пособия напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума. Напомним, на данный момент эти выплаты идут через работодателя.

При этом в Минтруде подчеркнули, что реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.

В Госдуме также напомнили о реализации пилотного проекта «Прямые выплаты». Он предусматривает выплаты по обязательному соцстрахованию территориальными органами ФСС.

Таким образом, в случае вступления документа в силу участие страхователя в назначении и выплатах станет минимальным. Обмен сведениями с медицинскими организациями и прочими органами станет электронным.

С 14 декабря 2020 года вступили в силу новые правила выдачи больничных. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией листки нетрудоспособности будут оформляться в электронном виде. При этом бумажные справки также будет возможно получить. При этом их обязательно нужно будет оформлять только безработным и беременным, уволенным в связи с ликвидацией организации.