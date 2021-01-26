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Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Анна Касаткина
19:13 26.01.2021
Проект закона нацелен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними без лишних сложностей.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии». Пленарное заседание состоялось во вторник, 26 января.

Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков государственной или муниципальной собственности, на которых находятся гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года - дня введения в действие Градостроительного кодекса. Документом также устанавливается перечень документов, необходимых для приобретения такого участка.

По словам одного из авторов инициативы, главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, граждане будут освобождены от необходимости обеспечивать кадастровый учет объекта - этим займутся органы местного самоуправления. Кроме того, им не придется оплачивать госпошлину.

Проект закона нацелен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними без лишних сложностей. После оформления документов можно будет свободно распоряжаться этими объектами.

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