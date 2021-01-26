Диетолог предупредила об опасности полезных продуктов

Некоторые полезные продукты могут навредить человеку в случае индивидуальной реакции. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в качестве потенциально опасной может выступить любая еда: все зависит от количества съеденного или выпитого и особенностей организма.

Например, при аллергии или непереносимости молочного белка вред здоровью принесет молоко, предупредила Соломатина.

«Существует такая болезнь, как лактазная недостаточность, - в организме не вырабатывается фермент. Эта непереносимость бывает как наследственной, так и сформировавшейся. Ценный продукт, молоко, идет человеку во вред», - цитирует диетолога газета «Вечерняя Москва».

В список опасной пищи попал и йогурт, который пользуется репутацией продукта, улучшающего пищеварение. По словам врача, хотя этот кисломолочный продукт хорошо усваивается из-за переработанной лактозы, навредить он тоже может, если содержит в своем составе много консервантов и красителей.

Богатое белками, витамином B12 и железом мясо необходимо организму в умеренном количестве, тогда как частое потребление этого продукта увеличивает риски развития рака кишечника, пояснила доктор.

Каши также следует включать в рацион с осторожностью. Например, овсянка, считающаяся одним из самых полезных блюд из злаков, вымывает из организма кальций и железо из-за содержания хитиновой кислоты.

Многие ягоды и фрукты, привезенные издалека, представляют опасность из-за фунгицидов, которыми обрабатывают плоды для сохранности. Эти вещества способны ослаблять иммунитет, повышать риски развития онкологии и вызывать аллергию, добавила диетолог.