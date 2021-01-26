Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида

Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщил, что три астероида размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца текущей недели.

Ученые уточнили, что 28 января на расстоянии, равном 5,5 дистанции от Земли до Луны (около 2,2 миллиона километров), пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры - от 29 до 65 метров.

Более крупный астероид , который назвали 2021 AG7 (размером от 47 до 110 метров) промчится мимо планеты в пятницу, 29 января. Ожидаемое время пролета - 11.50 по мск. Его от нас будет отделять расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны.

При этом на еще большем удалении от Земли в этот же день в 22.37 пролетит астероид поменьше - 2021 AF7 (размером от 24 до 53 метров).

Ранее сообщалось, что в NASA придумали способ отражения опасных для Земли астероидов. Агентство намерено таранить приближающиеся космические астероиды космическими ракетами.