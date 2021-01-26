Суд Стамбула арестовал напавшего на трех граждан России

Суд Стамбула арестовал мужчину, который совершил нападение на трех россиян в районе Бешикташ, передает турецкое агентство Ihlas Haber Ajansı. Как сообщается, подозреваемому инкриминируют покушение на убийство.

Напомним, что вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле вечером в воскресенье, 24 января. Граждане РФ - мужчина и две женщины - получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Подозреваемый в преступлении задержан. По информации турецких СМИ, мужчина работает сборщиком мусора, у него около 30 судимостей и имеются проблемы с психикой. Предварительной причиной конфликта назван отказ россиян дать ему денег. Ранее сообщалось, что одного из пострадавших собираются выписать из больницы.