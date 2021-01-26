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«Зашивали внутри и снаружи»: сестра пострадавшей в Стамбуле россиянки рассказала о ее состоянии

Анна Касаткина
18:21 26.01.2021
По словам Марии Русановой, врачи сделали для девушки все возможное.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прогноз по выздоровлению пострадавшей при нападении в Стамбуле россиянки Александры Русановой, которая находится в госпитале, хороший. Об этом «Звезде» сообщила ее сестра Мария Русанова.

По словам собеседницы, о происшествии она узнала ночью того же дня - ей написали в социальные сети, что Александра находится в медучреждении с ножевыми ранениями в области живота, у девушки задеты внутренние органы.

«Зашивали внутри, снаружи. На руке тоже, я знаю, что есть повреждения. Операция прошла успешно, среагировали достаточно быстро службы... Прогноз хороший. После операции самые трудные - два-три дня. Врачи сделали все возможное, прооперировали, дальше все зависит от организма... Если все будет хорошо заживать, то, наверное, две-три недели в госпитале, дальше вопрос реабилитации и возврата домой», - рассказала Мария.

Она отметила, что вопреки проходившей в некоторых СМИ информации ее сестра не была жительницей Турции, а находилась там по туристической визе. Из-за того, что семья часто отдыхала в этой стране и считала ее довольно безопасным местом, произошедшее стало для всех настоящим шоком, отметила Русанова.

Ее также возмутило, что уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления нападавший находился на свободе.

«Сегодня был суд... Мне очень интересно, что с ним будет дальше. Я считаю, что он должен сидеть либо в психушке, либо пожизненно уже, наверное», - подчеркнула она.

Вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле вечером в воскресенье, 24 января. Граждане - мужчина и две женщины - получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу. Подозреваемый в преступлении задержан. По информации турецких СМИ, мужчина работает сборщиком мусора, у него около 30 судимостей и имеются проблемы с психикой. Предварительной причиной конфликта назван отказ россиян дать ему денег. Ранее сообщалось, что одного из пострадавших собираются выписать из больницы.

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