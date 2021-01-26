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В селе в Дагестане несколько зданий обрушились из-за схода оползня

Виктория Ивашечкина
18:10 26.01.2021
По информации МЧС, протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь - около 0,6 гектара.
© Видео: ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан © Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан
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В селе Карабудахкент в Дагестане несколько зданий обрушились в результате схода оползня.

По информации МЧС, в 14.15 было получено сообщение о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. При этом протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь - около 0,6 гектара.

Сейчас на месте происшествия работают 12 сотрудников Главного управления МЧС Дагестана и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом.

В ходе осмотра было установлено, что пострадало одно двухэтажное здание фермерского хозяйства и одно здание кормового цеха. Отмечается, что на данный момент есть угроза для двух частных жилых домов, в которых проживают шесть человек, они уже расселены по родственникам.

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