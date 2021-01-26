Военное сотрудничество с Россией и борьба с COVID-19: интервью с послом Индии в РФ

-Я поздравляю Вас. Ведь сегодня важный для Вас праздник. Не могли бы Вы рассказать нам, что такое День Индийской Республики?

-Сегодня Индия отмечает День Республики, и это национальный праздник, 71 год назад Индия стала независимой, демократической страной. Мы огромное государство с населением миллиард триста миллионов человек. В этот день у нас проводится парад, почти все оружие, кстати, - из Вашей страны, что также показывает, как крепка дружба между Россией и Индией.

-Что Вы можете сказать, Вы об этом упоминали, о военном сотрудничестве России и Индии? Россия важный партнер для Вас?

-Россия – для нас самый важный партнер. Более 60-70% нашего вооружения произведено и поставлено Россией, или же произведено в Индии при поддержке России. Посмотрите на наши ВВС - «Сухой», МиГ-29. Посмотрите на наш флот. Многие наши эсминцы сделаны в Вашей стране.

У нас очень давние традиции сотрудничества. Оно началось почти 60 лет назад и сохранилось до сих пор, несмотря на все изменения, которые происходили в мире. Дружба России и Индии в советский период и после него основана во многом именно на сотрудничестве в военной сфере. У министра обороны РФ Сергея Шойгу и нашего министра обороны Раджнатха Сингха отличные отношения, наш министр обороны посещал Москву, в прошлом году был почетным гостем на Параде Победы. И мы горды тем, что по брусчатке Красной Площади прошли и наши солдаты.

Мы ожидаем, что Ваш министр обороны Сергей Шойгу посетит Индию в этом году. Отношения между нашими странами очень крепкие и будут развиваться еще сильнее в будущем на благо Индии, России, региональной и глобальной стабильности.

-Наши страны сотрудничают не только в обороне, но и в медицине тоже. Вы недавно привились вакциной «Спутник V». Как Вы сейчас себя чувствуете?

-Я сделал прививку вакциной «Спутник V» на прошлой неделе. И я отлично себя чувствую. Многие мои русские друзья тоже привились. Я уверен, что сотрудничество по вакцинации поможет нам победить пандемию. Россия и Индия договорились производить эту вакцину в нашей стране, на наших производственных мощностях. Пострегистрационные испытания «Спутника V» в Индии уже закончились. И мы ожидаем того, что в ближайшее время, когда «Спутник V» будет одобрен, мы сможем делать эти вакцины не только для себя, но и для экспорта в другие страны.

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-Сейчас в Индии идет финальная стадия тестирования вакцины «Спутник V». В Вашей стране ей начнут вакцинироваться уже на следующей неделе или позже?

-Это займет некоторое время, прежде чем регулятор одобрит вакцину для использования, потому что испытания все еще продолжаются. А как только они закончатся, индийский регулятор выдаст разрешение. Мы ожидаем, что это произойдет в течение нескольких недель, чуть более двух недель. Как только это произойдет, я уверен, что вакцина «Спутник V» будет полностью доступна.

-Вы общались с учеными, представителями медицинских организаций. Что они говорили Вам о качестве вакцины «Спутник V», о ее эффективности?

-«Спутник V» - очень хорошая вакцина, потому что она основана на проверенных технологиях. Российские научные центры имеют хорошую репутацию не только в России и Индии, но и по всему миру. Многие вакцины были произведены в России. Это очень важный исторический показатель. Данные по вакцине «Спутник V» воодушевляющие. Индийские регуляторы очень обнадежены информацией о российской вакцине.

-Как вы думаете, большую часть Вашего рынка займет «Спутник V», «Астразенека» или вакцина Вашего производства?

-В Индии огромные производственные мощности. РФПИ и индийские компании собираются производить более 300 миллионов доз вакцины, это огромное количество. Индия уже произвела более 60 миллионов доз своей собственной вакцины. Причем мы создаем вакцину не только для своего населения.

Полтора миллиона индийцев уже были вакцинированы, и это количество все растет. Индия также помогает в сфере здравоохранения странам в своем регионе, дружественным странам: Непалу, Бутану, Бангладеш, Шри-Ланке, Сейшельским и Мальдивским островам. Также Бразилия, Марокко, Саудовская Аравия, Афганистан и другие страны попросили Индию предоставить им вакцину и мы это делаем.

Часть нашей кампании называется «Дружба вакцин». Сотрудничество в сфере вакцин, а не конкуренция или национализм - ключ ко всему. Мы надеемся, что сотрудничество России и Индии будет способствовать мировой безопасности в сфере здравоохранения, так как мы все вместе боремся с пандемией COVID-19.

Индия - очень большая страна, в ней есть место для всех одобренных и зарегистрированных вакцин. Мы хотим сотрудничать со всеми производителями вакцин в мире. Конечно, Россия - один из них. Мы прекрасно работаем с РФПИ по вакцине «Спутник V», и я уверен, что это будет полезно не только для Индии и России, но и для всего мира.

-В это непростое время пандемии Россия экспортировала лекарства в Индию и, наоборот, Индия – в Россию.

-У нас отличное сотрудничество в этой сфере. Индия отправила в Россию более чем 80 тонн медикаментов и медицинского оборудования, особенно, что касается «Хлорихина». Также мы сотрудничали в сфере вакцин с компанией «АстраЗенека».

Мы очень рады, что были одними из первых, с кем связался РФПИ, и довольны, что это сотрудничество успешное. Также наш премьер-министр Нарендра Моди общался по телефону с президентом Владимиром Путиным, и сотрудничество в сфере здравоохранения стояло очень высоко в повестке. Во время очень напряженного периода, связанного с пандемией, сотрудничество Индии и России было отличным примером нашей дружбы.

-Очень хорошо. Желаем Вам удачи и крепкого здоровья. И спасибо Вам, что нашли для нас время.

-Спасибо большое!

- И Вам спасибо!