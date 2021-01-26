Протестующие в Тунисе пытаются штурмовать здание парламента

В столице Туниса участники протеста предпринимают попытки штурмовать здание парламента республики. Об этом сообщает местный телеканал Al Hadath.

По последней информации, сотрудникам сил безопасности пока удается сдерживать натиск протестующих. Ранее полицейские перекрыли улицы, ведущие к зданию парламента. Сами митингующие скандируют антиправительственные лозунги. Жители требуют «прекращения репрессий» и освобождения задержанных ранее демонстрантов.

За прошедшую неделю было задержано 1 200 участников массовых беспорядков, прошедших в разных регионах республики. Протесты начались 16 января в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Митингующие строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства.

В среду, 20 января, беспорядки вспыхнули в 15 городах страны, включая курортный город Сусс. Акции протеста в республике начались после запрета властей на митинги в честь десятой годовщины «жасминовой» революции.