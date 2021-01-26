Путин рассказал о больших планах по «сшиванию» страны дорожной сетью

Президент России Владимир Путин анонсировал крупное дорожное строительство по всей стране. Средства на эти цели уже выделены, объем работ очень большой, отметил президент.

На церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-19 «Россия» и улицы Репина в Химках Путин пояснил, что в ближайшее время работы будет достаточно.

«Планы по дорожному строительству и по сшиванию страны у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться», - сказал президент.

По его словам, будет «очень большой объем» и широкая география работ - от Дальнего Востока до Калининграда.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах.