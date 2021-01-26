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Устарел, не успев выйти: часть сцен нового фильма о Джеймсе Бонде переснимут

Светлана Иванова
17:27 26.01.2021
Спонсоры обеспокоены тем, что публика не увидит передовые модели гаджетов.
Устарел, не успев выйти: часть сцен нового фильма о Джеймсе Бонде переснимут
© Фото: kino-teatr
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Перенос премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» может обернуться необходимостью для создателей картины переснимать часть сцен.

Причина кроется в устаревающих гаджетах, которыми пользуется агент 007. По данным газеты The Sun, представители компаний, которые заключили контракты на показ в ленте скрытой рекламы последних технологических устройств, выражают обеспокоенность из-за того, что публика увидит уже не передовые разработки.

«Некоторые из этих моделей были в числе последних разработок, когда начались съемки фильма. Но к тому времени, когда картина выйдет в прокат, будет казаться, что Дэниел Крэйг и другие актеры пользуются чем-то, что было выпущено много лет назад. Однако крупные технологические компании хотят, чтобы у звезд были последние модели гаджетов, чтобы их можно было продвигать и продавать поклонникам», - приводит газета слова неназванного источника.

Соответственно, некоторые сцены нужно будет тщательно отредактировать и изучить для их обновления, добавил собеседник издания.

Премьера картины об очередных приключениях агента MI6, намеченная на ноябрь 2020 года, была перенесена на 2 апреля 2021 года. Теперь киностудии MGM и Universal Pictures приняли решение об очередном переносе - на октябрь 2021 года. Роль Джеймса Бонда в ленте «Не время умирать» исполнил Дэниел Крэйг, режиссером стал Кэри Фукунага.

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