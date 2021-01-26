Прокуратура начала проверку после ослепления лазером пилота летевшего в Пулково самолета

Прокуратура начала проверку после того, как экипаж самолета был ослеплен лазером при заходе на посадку в аэропорт Пулково.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна», - подчеркивается в официальном заявлении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, во время захода на посадку экипаж доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. При этом авиасудно благополучно приземлилось. Инцидент произошел в понедельник, 25 января, на рейсе, который следовал в Петербург из Ханты-Мансийска.