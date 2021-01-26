Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокуратура начала проверку после ослепления лазером пилота летевшего в Пулково самолета

Виктория Ивашечкина
16:54 26.01.2021
Инцидент произошел накануне на рейсе, который следовал в Петербург из Ханты-Мансийска.
Прокуратура начала проверку после ослепления лазером пилота летевшего в Пулково самолета
© Фото: Jasper, Unsplash.com
Читайте нас на:

Прокуратура начала проверку после того, как экипаж самолета был ослеплен лазером при заходе на посадку в аэропорт Пулково.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна», - подчеркивается в официальном заявлении Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Согласно предварительным данным, во время захода на посадку экипаж доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. При этом авиасудно благополучно приземлилось. Инцидент произошел в понедельник, 25 января, на рейсе, который следовал в Петербург из Ханты-Мансийска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:13 Армия
Видео
Прибрежный «Бал»: береговой ракетный комплекс «уничтожил» корабль в Черном море
16:25 В стране и мире
Видео
Новый удар: на Приморье вновь обрушился снежный циклон
14:51 В стране и мире
Видео
Премьер Италии официально подал в отставку
13:35 В стране и мире
Видео
В МВД анонсировали эксперимент по внедрению электронных прав и документов на машину
10:40 В стране и мире
Видео
Российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована более чем в 25 странах
Популярное
Популярное
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Ученые выдвинули неожиданную теорию о дальнейшей эволюции человека
СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
Названа причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука
Назван простой способ диагностики коронавируса в домашних условиях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.