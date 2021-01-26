Иран зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно по итогам переговоров Сергея Лаврова с его иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.

Лавров и Зариф в ходе встречи также обсудили сирийскую проблематику и иранскую ядерную сделку, договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств затронули в беседе и нагорнокарабахское урегулирование. По итогам переговоров Лавров отметил, что и Россия, и Иран, и Турция заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха.