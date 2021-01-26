В стране и мире Скованные льдом: водопады в Краснодарском крае превратились в огромные сталактиты Светлана Иванова Университетский и Чинарский водопады в окрестностях поселка Мезмай замерзли. © Видео: insta_trip01, Instagram © Фото: insta_trip01, Instagram Читайте нас на: Морозная погода, установившая на прошлой неделе в Краснодарском крае, стала причиной причудливого явления: Университетский и Чинарский водопады в окрестностях поселка Мезмай Апшеронского района замерзли. Изображениями и видеозаписями, на которых запечатлены скованные льдом потоки воды, поделились в соцсетях туристы. Огромные сосульки нависли над замерзшими водоемами, превратившись в своеобразные ледяные сталактиты, достигающие в высоту около пяти метров. «Фотографии и видео, к сожалению, не передают и малой части той ледяной сказки. Это невероятно красиво», - сообщила автор изображений в Instagram. Чинарский водопад является одной из местных достопримечательностей Краснодарского края. Почти каждую зиму потоки воды ручья Чинарка замерзают, превращаясь в ледяной столб. Причем плотный слой льда, который сковывает потоки воды снаружи, не мешает им по-прежнему стекать вниз. Зрелище привлекает многих туристов, которые приезжают полюбоваться застывшими водопадами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика