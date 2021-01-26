Новый удар: на Приморье вновь обрушился снежный циклон

На Приморье обрушился новый мощный снежный циклон. Сильный ветер на побережье достигает 15 метров в секунду, на протяжении всего дня продолжается снегопад.

Дороги во Владивостоке покрылись ледяной коркой, и к вечеру город встал в пробках. На трассах - многочисленные ДТП.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, погода только ухудшится. Ожидается сильная метель и ураганный ветер, власти опасаются повторения ноябрьского ледяного шторма.