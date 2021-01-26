В стране и мире В Москве погибла солистка группы «Восток» Виктория Ивашечкина По предварительной версии, Натэлла Ас могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома. © Фото: asnatella_actress_model, Instagram Читайте нас на: В Москве погибла вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас. Тело 48-летней женщины обнаружил прохожий под окнами одного из жилых домов на улице Теплый Стан. «Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома», - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. Подчеркивается, что рядом с телом исполнительницы была обнаружена женская сумочка с документами, ключами и смартфоном. На данный момент устанавливаются обстоятельства гибели артистки. Поп-группа «Восток», основанная в середине 1990-х годов, запомнилась российской аудитории хитами «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика