В Москве погибла солистка группы «Восток»
По предварительной версии, Натэлла Ас могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома.
© Фото: asnatella_actress_model, Instagram
В Москве погибла вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас. Тело 48-летней женщины обнаружил прохожий под окнами одного из жилых домов на улице Теплый Стан.
«Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома», - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.
Подчеркивается, что рядом с телом исполнительницы была обнаружена женская сумочка с документами, ключами и смартфоном. На данный момент устанавливаются обстоятельства гибели артистки.
Поп-группа «Восток», основанная в середине 1990-х годов, запомнилась российской аудитории хитами «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи».