Врач предупредил переболевших COVID-19 о проблемах со здоровьем из-за погоды

Резкая смена погоды может ухудшить самочувствие переболевших коронавирусом. Об этом рассказал директор Уральского института кардиологии, почетный кардиолог России Ян Габинский.

По его словам, перенесшие COVID-19 пациенты часто жалуются на сердечно-сосудистые проблемы, у них может повышаться давление, появляться тахикардия и слабость.

«Метеоситуация может быть пусковым моментом, связанным с гипертоническим кризом», – предупредил Габинский в беседе с URA.RU.

В дни, когда наблюдаются большие перепады температуры, перенесшим коронавирус врач посоветовал отказаться от физических нагрузок.

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