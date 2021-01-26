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Собянин дал старт строительству научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»

Светлана Иванова
15:43 26.01.2021
Первый корпус научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» могут возвести через два года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве стартовало строительство научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Ожидается, что первый корпус под названием «Ломоносов» будет сдан через два года.

Как подчеркнул столичный мэр Сергей Собянин, строительство научно-технологического кластера Москвы станет самым крупным инновационным проектом МГУ за всю его историю.

«Сегодня мы здесь закладываем первый, главный и самый большой корпус с символическим названием "Ломоносов"», - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что за короткое время на месте строительства вместо пустыря появилась площадка. По словам Собянина, это произошло благодаря огромной подготовительной работе.

Всего в научно-технической долине МГУ будет построено девять кластеров на 17 гектарах территории. В свою очередь, ректор университета Виктор Садовничий считает, что после завершения стройки центр станет «выдающимся явлением и для Московского университета, и для страны».

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