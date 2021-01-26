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Путин открыл Репинскую развязку на Ленинградском шоссе

Виктория Ивашечкина
15:40 26.01.2021
Открытие нового путепровода поможет обеспечить ввод жилья и создать рабочие места.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский лидер Владимир Путин дал старт движению на Репинской развязке на Ленинградском шоссе. Новый путепровод пролегает между Старыми и Новыми Химками. Вместе с президентом РФ в мероприятии участвовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это та самая развязка, по которой вы нам поставили срок до конца 2021 года. Пандемия нам не помешала. Получилось (открыть. - Прим. ред.) раньше», - подчеркнул Воробьев.

Отмечается, что на транспортной развязке обустроили пешеходные зоны, светофоры, установили наружное и архитектурное освещение. Развязка расположена на пересечении автодороги М-10 «Россия» и улицы Репина и занимает 800 метров в длину вместе с путепроводом.

«Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог довести до нормативного состояния», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, к 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние. Также Путин поблагодарил участников строительства и сотрудников «Энергомаша».

Напомним, построить Репинскую развязку поручил Владимир Путин во время своего визита на НПО «Энергомаш» еще в 2019 году. Работники предприятия рассказали российскому лидеру о необходимости в новой связи между двумя районами в Химках, для того чтобы избавить городской округ от пробок на Юбилейном проспекте, передает «360».

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