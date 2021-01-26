Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Индии в России рассказал, как себя чувствует после прививки «Спутником V»

Анна Назайкина
15:25 26.01.2021
Венкатеш Варма заявил, что чувствует себя отлично после вакцинации.
Посол Индии в России рассказал, как себя чувствует после прививки «Спутником V»
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал «Звезде» о своем состоянии после прививки «Спутником V». По словам дипломата, он чувствует себя отлично. Также Варма считает, что сотрудничество РФ и Индии в области вакцины поможет победить пандемию COVID-19.

«Я сделал прививку вакциной “Спутник V” на прошлой неделе. Я отлично себя чувствую. Многие мои русские друзья тоже сделали прививку. Я уверен, что сотрудничество в области вакцины поможет победить пандемию. Россия и Индия договорились о производстве данной вакцины в нашей стране. Пострегистрационные испытания “Спутника V” завершились в Индии, и мы ожидаем того, что в ближайшие недели, когда вакцина будет одобрена, она получит разрешение не только для использования в Индии, но и для экспорта в другие страны», - рассказал посол Индии в РФ.

По мнению Вармы, организация экспорта «Спутника V» в другие страны станет большим вкладом России и Индии в разработку и использование вакцин в мире, что поспособствует глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.