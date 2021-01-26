Посол Индии в России рассказал, как себя чувствует после прививки «Спутником V»

Посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал «Звезде» о своем состоянии после прививки «Спутником V». По словам дипломата, он чувствует себя отлично. Также Варма считает, что сотрудничество РФ и Индии в области вакцины поможет победить пандемию COVID-19.

«Я сделал прививку вакциной “Спутник V” на прошлой неделе. Я отлично себя чувствую. Многие мои русские друзья тоже сделали прививку. Я уверен, что сотрудничество в области вакцины поможет победить пандемию. Россия и Индия договорились о производстве данной вакцины в нашей стране. Пострегистрационные испытания “Спутника V” завершились в Индии, и мы ожидаем того, что в ближайшие недели, когда вакцина будет одобрена, она получит разрешение не только для использования в Индии, но и для экспорта в другие страны», - рассказал посол Индии в РФ.

По мнению Вармы, организация экспорта «Спутника V» в другие страны станет большим вкладом России и Индии в разработку и использование вакцин в мире, что поспособствует глобальной безопасности в сфере здравоохранения.