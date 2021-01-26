В Петербурге лазером ослепило выполнявшего посадку самолета пилота

Экипаж пассажирского лайнера авиакомпании «Руслайн» ослепило неизвестным лазером при заходе на посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. О помехе диспетчеру сообщил капитан судна.

Инцидент произошел в понедельник, 25 января, на рейсе, который следовал в Петербург из Ханты-Мансийска. При заходе на посадку капитан сообщил об ослеплении лазером зеленого цвета. Несмотря на помеху, самолет удалось успешно посадить.

Транспортная полиция и прокуратура проводят по факту проверку, чтобы установить источник лазера, сообщает «КП-Петербург».