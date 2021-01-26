В Роспотребнадзоре рассказали об иммунитете к «британскому» штамму у переболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство продолжает исследование «британского» штамма коронавируса. Специалисты проверяют новую тест-систему, которая способна распознавать его.
«Иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается», - сообщила глава ведомства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
По ее словам, иммунитет переболевшего очень эффективен и противодействует «британскому» штамму, который имеет определенные мутации. Попова подчеркнула, что этот результат внушает оптимизм.
Ранее российские ученые показали первое изображение «британского» штамма COVID-19. В Роспотребнадзоре отметили, что сфотографированный под микроскопом новый вариант вируса был выделен от пациента в декабре 2020 года