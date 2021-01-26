Премьер Италии официально подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о решении покинуть пост. Как пишет Corriere della Sera, об этом политик сообщил министрам страны утром во вторник, 26 января.

В ближайшее время прошение об отставке будет передано президенту страны Серджо Маттарелле. Глава государства, в свою очередь, либо откажет итальянскому премьеру в отставке, либо утвердит ее. В последнем случае будет необходимо провести новые выборы в парламент. Если Маттарелла примет решение отказать Конте в отставке, то премьер-министр будет наделен полномочиями сформировать новое правительство, считают итальянские СМИ.

О планах Конте покинуть свой пост стало известно в понедельник, 25 января. Причиной для этого решения называются разногласия в правящей коалиции.

В частности, партия «Живая Италия», чьим лидером является экс-премьер Маттео Ренци, раскритиковала реализацию плана восстановления экономики, финансируемой из бюджета Евросоюза, решив отозвать своих министров из правительства.