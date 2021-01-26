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В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play

Тамара Астапенкова
14:17 26.01.2021
Ранее был подан иск с требованием удалить мессенджер из App Store.
В США потребовали через суд удалить Telegram из Google Play
© Фото: Thomas Ulrich, Pixabay
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В США требуют удалить приложение Telegram с платформы Google Play. С таким иском против компании Google выступил бывший посол США в Марокко (1994 по 1998 год) и представитель Белого дома в конце 70-х годов, а ныне руководитель некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Гинзберг утверждает, что мессенджер способствует распространению угроз, экстремистских высказываний и расистского насилия. Он также обвиняет Google, что компания никак на это не реагирует. Бывший посол считает, что через мессенджер координировались действия после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена.

Он напомнил, что ранее подавал аналогичный иск и социальная сеть Parler была удалена из App Store и Google Play.

«Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента», - говорится в иске Гинзберга.

Ранее НКО Марка Гинзберга в судебном порядке потребовала от корпорации Apple удалить Telegram из числа приложений в App Store. В поданном иске указывалось, что администрация мессенджера не ввела каких-либо ограничений в отношении лиц, распространяющих сообщения экстремистского содержания.

По мнению экспертов, требования удалить Telegram продиктованы желанием США ограничить доступ к российскому мессенджеру со стороны американцев, что можно объяснить местью Дональду Трампу.

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