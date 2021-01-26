Во Франкфурте-на-Майне неизвестный ранил ножом нескольких человек

Во Франкфурте-на-Майне рядом с центральным вокзалом неизвестный мужчина напал с ножом и ранил нескольких человек. Об этом сообщает городская полиция в Twitter.

«Поступило сообщение, что человек ранил нескольких прохожих. Мужчину быстро задержали. Точные обстоятельства происшествия выясняются. Угрозы больше нет», - говорится в сообщении.

Как сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau, нападение произошло около девяти часов утра по местному времени (11.00 по московскому). Квартал, расположенный с центральным вокзалом, считается криминогенным. По непроверенной информации, мужчина мог находится под действием запрещенных веществ.