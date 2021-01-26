В стране и мире Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера Приходько Иван Линдеманн Глава государства назвал политика человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера России Сергея Приходько. Соответствующую телеграмму президент направил родственникам политика. «Уважаемые Раида Викторовна, Наталья Серафимовна, Светлана Сергеевна, Наталия Сергеевна! Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства назвал Приходько человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы. «Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», - отметил Путин. Президент заявил, что Приходько внес значительный вклад в укрепление внешнеполитических позиций России. «В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно», - добавил глава государства. По словам президента, бывший вице-премьер всегда ставил интересы страны превыше всего. Сергей Приходько скончался во вторник, 26 января, в возрасте 64 лет. По данным СМИ, политик страдал от бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика