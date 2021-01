Анализ ДНК показал, что первых собак одомашнили в Сибири

Собак могли одомашнить в Сибири около 23 тысяч лет назад. Такую гипотезу выдвинули палеогенетики, выяснив, что предки индейцев попали на территорию Америки уже вместе с прирученными питомцами. Статья с выводами исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Международная группа исследователей изучила информацию о миграциях древних жителей востока Евразии. Ученые проанализировали изменения генома, диеты, а также провели изотопный состав костей животных семейства псовых, чьи останки были обнаружены рядом со стоянками древних людей.

Работа показала, что в Северную Америку древнейшие собаки пришли примерно 16,4 тысячи лет назад вместе со своими возможными владельцами.

Более того, псы древних индейцев являлись ближайшими родственниками первых сибирских собак, чьи потомки в Евразии позже бесследно исчезли, тогда как на территории Северной Америки обитали значительно дольше.

По словам одного из авторов исследования, археолога из Даремского университета Великобритании Анжелы Перри, благодаря параллельной генетической эволюции собак и людей можно сделать выводы о том, что первые индейцы привели уже одомашненных сибирских лаек и других собак на территорию Берингии и Аляски. Это означает, как пояснила ученый, что впервые одомашнивание собак могло произойти в Сибири около 23 тысяч лет назад, а затем человек в компании с животным отправился на запад, оказавшись в Евразии, и на восток - в Америку. Как известно, Америка стала последней территорией планеты, которую заселили люди.

По мнению археологов, заложить дружбу между человеком и волком мог холод. На морозных и снежных территориях Сибири древние люди и животные часто пересекались друг с другом во время охоты. Большую ясность в этот вопрос внесет расшифровка и изучение ископаемой ДНК древних собак из других частей планеты, кроме Сибири и Аляски, добавили ученые.