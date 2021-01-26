Генсек ООН назвал пандемию COVID-19 причиной сильнейшего за 100 лет экономического кризиса

Человечество столкнулось с худшим за минувший век экономическим кризисом. Данный факт в своем выступлении констатировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, причина стагнации - пандемия новой коронавирусной инфекции в мире.

Выступая на форуме «Давосская повестка дня» он напомнил, что из-за COVID-19 в мире умерли более двух миллионов человек, а национальные экономики столкнулись с невиданными ранее потерями из-за вводимых ограничений.

«Мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. (...) Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», - констатировал Гутерриш, слова которого приведены на официальном сайте организации.

По данным доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», в минувшем году мировая экономика сократилась на 4,3 процента, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Генсек ООН выразил надежду, что в наступившем году у мира появится надежда на переход от рецессии к устойчивости. Для этого, уверен он, необходимо, чтобы общество, правительства стран и международные организации работали сообща.