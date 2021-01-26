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В Кремле прокомментировали прошедшие в России несогласованные акции

Иван Линдеманн
13:51 26.01.2021
Дмитрий Песков заявил, что детям следует объяснить, насколько опасно участвовать в подобных мероприятиях.
В Кремле прокомментировали прошедшие в России несогласованные акции
© Фото: Анна Иларионова, Pixabay
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Дети, которые посещают несогласованные митинги, делают это из любопытства. Так Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие 23 января в регионах России незаконные акции.

«Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке», - сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Людей, которые прикрываются детьми, Песков сравнил с террористами.

«Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли. Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей», - сказал он.

Представитель президента заявил, что детям следует объяснить, насколько опасно участвовать в подобных мероприятиях.

«Люди, которые вышли на незаконную акцию, являются нарушителями закона. Те, кто вышел на незаконную акцию протеста, участвовал в беспорядках и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону», - заключил Песков.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников подобных мероприятий.

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