Мишустин призвал соблюдать меры предосторожности, несмотря на вакцинацию

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу нужно время. Именно поэтому, несмотря на вакцинацию, следует продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения. К этому призвал Михаил Мишустин.

«Вакцинация – важный шаг, но она только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время» - сказал премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также, по словам главы правительства, следует внимательно следить за эпидемической ситуацией в тех регионах, где снимаются ограничения. Власти не должны допустить роста заболеваемости.

Кроме того, премьер поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко оказывать регионам помощь с вакцинацией от коронавируса.