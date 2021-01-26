Мишустин призвал соблюдать меры предосторожности, несмотря на вакцинацию
Премьер-министр напомнил, что до выработки коллективного иммунитета должно пройти время.
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Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу нужно время. Именно поэтому, несмотря на вакцинацию, следует продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения. К этому призвал Михаил Мишустин.
«Вакцинация – важный шаг, но она только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время» - сказал премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Также, по словам главы правительства, следует внимательно следить за эпидемической ситуацией в тех регионах, где снимаются ограничения. Власти не должны допустить роста заболеваемости.
Кроме того, премьер поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко оказывать регионам помощь с вакцинацией от коронавируса.