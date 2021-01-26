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В МВД анонсировали эксперимент по внедрению электронных прав и документов на машину

Тамара Астапенкова
13:35 26.01.2021
Ирина Волк объяснила, что эксперимент не предусматривает того, чтобы автолюбители не брали с собой документы.
© Видео: МВД РФ © Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpess
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В настоящее время МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых автовладельцам на бумажных носителях. Водители по-прежнему должны иметь документы, требуемые правилами дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, комментируя появившуюся в СМИ информацию о проведении эксперимента в нескольких субъектах РФ по использованию специального мобильного приложения вместо регистрационных документов на машину и водительского удостоверения.

«В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях», - сообщила Волк.

Она уточнила, что для проверки электронных документов сотрудникам полиции потребуется мобильное устройство с сертифицированным программным обеспечением, также планируется использование двумерных штрих-кодов (QR-кодов).

Официальный представитель МВД напомнила, что в ПДД РФ определен перечень документов, которые водители обязаны иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки, в том числе водительское удостоверение и регистрационные документы на машину.

«МВД России подчеркивает, что управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах Российской Федерации на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и мобильных приложений не планируется», - заявила Волк.

Она отметила, что в пилотных регионах предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов не предусмотрено.

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