В космосе обнаружена планетная система с уникальными свойствами

Астрономы обнаружили систему планет со свойствами, отличающими ее от остальных подобных образований. В частности, экзопланеты вращаются вокруг своей звезды с определенным орбитальным резонансом, то есть движутся по своим орбитам в согласованном ритме.

Речь идет о звезде TOI-178, расположенной в 200 световых годах от Земли в созвездии Скульптора. Вокруг звезде вращаются шесть планет, пять из них демонстрируют признаки орбитального резонанса. Исключение составляет только первая из ближайших к TOI-178 планет, пишет Express.

Планеты движутся по своим орбитам в согласованном ритме, подчиняясь правилу 18: 9: 6: 4: 3. При этом существование последней ученые подтвердили пока только теоретически.

Открытие было сделано учеными из Университета Женевы и Университета Берна в Швейцарии при помощи космического телескопа CHEOPS Европейского космического агентства.

Еще одним сюрпризом для ученых стало распределение плотностей в планетах системы TOI-178. В частности, каменистые планеты более крупные и являются «суперземлями, а газовые планеты, наоборот, гораздо меньше и относятся к классу «мининептунов». Тогда как в нашей Солнечной системе более плотные каменистые и меньшие по размеру планеты находятся ближе к звезде, а газовые гиганты с низкой плотностью — дальше.

По мнению астрономов, открытие поможет выяснить, как формируются и развиваются планетные системы.