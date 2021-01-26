Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В космосе обнаружена планетная система с уникальными свойствами

Светлана Иванова
13:18 26.01.2021
Экзопланеты движутся по своим орбитам вокруг звезды TOI-178 в согласованном ритме.
В космосе обнаружена планетная система с уникальными свойствами
© Фото: ESO, L. Calçada, spaceengine.org
Читайте нас на:

Астрономы обнаружили систему планет со свойствами, отличающими ее от остальных подобных образований. В частности, экзопланеты вращаются вокруг своей звезды с определенным орбитальным резонансом, то есть движутся по своим орбитам в согласованном ритме.

Речь идет о звезде TOI-178, расположенной в 200 световых годах от Земли в созвездии Скульптора. Вокруг звезде вращаются шесть планет, пять из них демонстрируют признаки орбитального резонанса. Исключение составляет только первая из ближайших к TOI-178 планет, пишет Express.

Планеты движутся по своим орбитам в согласованном ритме, подчиняясь правилу 18: 9: 6: 4: 3. При этом существование последней ученые подтвердили пока только теоретически.

Открытие было сделано учеными из Университета Женевы и Университета Берна в Швейцарии при помощи космического телескопа CHEOPS Европейского космического агентства.

Еще одним сюрпризом для ученых стало распределение плотностей в планетах системы TOI-178. В частности, каменистые планеты более крупные и являются «суперземлями, а газовые планеты, наоборот, гораздо меньше и относятся к классу «мининептунов». Тогда как в нашей Солнечной системе более плотные каменистые и меньшие по размеру планеты находятся ближе к звезде, а газовые гиганты с низкой плотностью — дальше.

По мнению астрономов, открытие поможет выяснить, как формируются и развиваются планетные системы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.