Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Анна Назайкина
12:56 26.01.2021
Актрису госпитализировали с коронавирусом 25 декабря.
Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная с COVID-19, переведена из реанимационной палаты в лечебное отделение, врачи отмечают значительную положительную динамику. Об этом сообщили «Звезде» в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

«Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию», - рассказали в театре.

Напомним, что народную артистку СССР госпитализировали с диагнозом COVID-19 25 декабря. После этого в БДТ сообщили, что 86-летняя актриса находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. 8 января медики уточнили, что степень поражения легких у Алисы Фрейндлих уменьшается, а уже 12 января стало известно, что состояние актрисы стабилизировалось, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.