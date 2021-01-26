Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная с COVID-19, переведена из реанимационной палаты в лечебное отделение, врачи отмечают значительную положительную динамику. Об этом сообщили «Звезде» в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

«Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию», - рассказали в театре.

Напомним, что народную артистку СССР госпитализировали с диагнозом COVID-19 25 декабря. После этого в БДТ сообщили, что 86-летняя актриса находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. 8 января медики уточнили, что степень поражения легких у Алисы Фрейндлих уменьшается, а уже 12 января стало известно, что состояние актрисы стабилизировалось, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.