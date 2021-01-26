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В Кремле не располагают данными о посещении Путиным «дворца» в Геленджике

Тамара Астапенкова
12:55 26.01.2021
Ранее президент РФ назвал монтажом и компиляцией «расследование о дворце в Геленджике».
В Кремле не располагают данными о посещении Путиным «дворца» в Геленджике
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Кремле не располагают данными о посещении Владимиром Путиным «дворца» в Геленджике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посещал ли глава государства «дворец» и сколько раз.

«Нет, я не располагаю какой-либо информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец», - сказал Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование о дворце в Геленджике». Президент уточнил, что ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

По словам президента РФ, данная тема муссировалась давно. А сейчас представился удобный случай скомпилировать и попытаться «промыть гражданам мозги».

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