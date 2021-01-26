Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp жалуются на сбои

В веб-версиях WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру и социальным сетям через компьютер.

Из данных сервиса Downdetector следует, что большая часть сообщений о неполадках поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов России. На сбои жалуются и за пределами страны.

Отмечается, что более 8о% пользователей WhatsApp не могут подключиться к серверу, еще 13% столкнулись с неполадками в работе веб-версии мессенджера.