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В ЦИК назвали фейком информацию об опросе о выносе тела Ленина из Мавзолея

Анна Назайкина
12:37 26.01.2021
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев посоветовал авторам подобных материалов перед их публикацией обращаться за комментарием в ЦИК.
В ЦИК назвали фейком информацию об опросе о выносе тела Ленина из Мавзолея
© Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что ЦИК не планирует весной проводить общероссийский опрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея, информация о тестировании онлайн-голосования, таким образом, является ложной.

«Конечно, это ложь. Кому надо вбрасывать такие фейки? Мне сложно понять желание этих фейкометов. ЦИК никогда не планировал ничего подобного и социологические опросы не проводит, у нас иные полномочия и задачи... Но, видимо, главное - придумать фейк, словить хайп, а дальше, хихикая, наблюдать за произведенным эффектом», - передает слова Булаева ТАСС.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что ЦИК в апреле планирует протестировать систему удаленного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в 2021 году. Кроме того, в публикациях отмечалось, что во время тестирования новой системы Центризбирком якобы может провести опрос на тему выноса тела Ленина из Мавзолея.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что онлайн-голосование в общероссийских масштабах может начать функционирование только к 2024 году. Она также отметила, что в этом году пилотные проекты, наиболее вероятно, пройдут не более чем в 20 регионах страны.

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